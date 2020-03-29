سوريا.. حظر التجول بين المحافظات.. وأوامر بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء في الجيش

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أمرين إداريين ينهيان الاحتفاظ والاستدعاء.

ويشمل الأمران الضباط الاحتياطيين ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية فعلية ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات فأكثر.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها "أصدرت أمرين إداريين ينهيان الاحتفاظ والاستدعاء اعتبارا من 7 نيسان 2020 للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 1 نيسان 2020".

ولفت البيان إلى أن إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء "للأطباء البشريين الأخصائيين يصدر بأمر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية قبل تاريخ 1-1-2013 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات فأكثر حتى تاريخ 1 نيسان 2020.. ولصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والاحتياط المدني الملتحق الحاصلين على نسبة معلولية 30 بالمئة مع استبعاد من له دعوة".

وقرر مجلس الوزارء السوري حظر التجول بين المحافظات بدءا من السادسة من مساء الثلاثاء القادم وحتى الـ16 من أبريل.

وكلف المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم الأحد وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار، وقال إن الإجراء يأتي بعدما "أجرى مجلس الوزراء تقييما للإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لوباء كورونا خلال الفترة الماضية والقرارات الواجب اتخاذها لحصر أي انتشار للفيروس".

يذكر أن سوريا دخلت ومنذ الثانية من بعد ظهر اليوم مرحلة جديدة من حظر التنقل التي شملت حتى الآن التنقل داخل المحافظات.