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الجيش السوري يطلب من المدنيين مغادرة ريفي حماة وإدلب

الجيش السوري يطلب من المدنيين مغادرة ريفي حماة وإدلب
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