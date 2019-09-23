الجيش السوري يقصف قوات صينية

قصفت المدفعية السورية ما وصفته بـ رتل عسكري تابع لـ "إرهابيي الحزب الإسلامي التركستاني"

وقالت مصادر اعلامية متطابقة ان الهجوم افشل نقل أسلحة وذخائر متنوعة من ريف جسر الشغور في ريف إدلب الجنوب الغربي إلى الجماعات الإرهابية المسلحة في سهل الغاب شمال غربي حماة.

واشار مصدر ميداني سوري أن وحدة من الجيش السوري رصدت رتلا عسكريا للمسلحين التركستان "الصينيين" التابعين لتنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" على محور بلدتي تل واسط والقاهرة بريف حماة الشمالي الغربي، مشيراً إلى أن سلاح المدفعية تعامل برمايات دقيقة مع الرتل الذي كان ينقل أسلحة وذخائر متنوعة، ما أدى إلى مقتل عدد من المسلحين وتدمير سيارتي دفع رباعي وعدة دراجات نارية كانت ترافق الرتل.

ويشكّل التركستان الصينيون أبرز مقاتلي ما يسمى "الثورة السورية"، وقد لعبوا إلى جانب المقاتيلين الشيشان والأوزبك، دورا كبيرا في السيطرة على المنشآت العسكرية في شمال وشمال غربي سوريا، وحيث اتخذوا من ريفي إدلب الغربي واللاذقية الشمالي مقرا لمستوطناتهم مع عائلاتهم التي هاجرت معهم بزعم "الجهاد في سوريا"، وقد اختاروا تلك المنطقة بسبب وجود العديد من القرى والبلدات التي تدين بعض عائلاتها بالولاء للدولة العثمانية على خلفية جذورهم التركمانية، كما التركستان.

وعرف الحزب الإسلامي التركستاني في بلاد الشام بقربه العقائدي من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي ويقدر عدد عناصره في سوريا بآلاف المقاتلين الذين تنحدر أصولهم من الأقلية القومية التركية في "شينغ يانغ" الصينية، وتُعتبر تركيا الداعم السياسي الأبرز لهم، إن لم يكن الوحيد.