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الجيش السوري يقصف مقاتلي المعارضة بمحافظة درعا جنوب البلاد

الجيش السوري يقصف مقاتلي المعارضة بمحافظة درعا جنوب البلاد
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