العملية العسكرية جرت في ظروف جوية سيئة وفي منطقة هضبة بركانية

أعلن ممثل القوات المسلحة الروسية في سوريا أوليغ ماكاريفيتش، أن الجيش السوري قضى على أكثر من 270 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال هجوم شنه على مواقعهم في محافظة السويداء.

وقال ماكاريفيتش: "تم أثناء العملية القضاء على أكثر من 270 مسلحا ومصادرة عدد كبير من الأسلحة والذخائر والألغام الأجنبية الصنع، بما فيها 12 صاروخا مضادا للدبابات من طراز "TOW".

وأشار إلى أن العملية العسكرية جرت في ظروف جوية سيئة وفي منطقة هضبة بركانية.

وأضاف: "في هذه المنطقة أنشأ العدو دفاعا مستقرا، ونشر فيها كمائن لقنص الدبابات وحقول ألغام. وفي جميع حدود المنطقة كان لدى العدو مستودعات للذخائر والأغذية".