الجيش السوري يمهد لمعركة إدلب الكبرى.. و"النصرة" تتكبد خسائر فادحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مسلحي "جبهة النصرة" يحاولون منذ أمس السيطرة على بلدة كفر نبودة، مؤكدة أنهم تكبدوا خسائر في الأرواح والمعدات.

وأوضحت الوزارة في بيان أن 140 مسلحا قُتلوا، ودُمرت دبابتان و3 راجمات للصواريخ تابعة لهم، مشيرة إلى أن الجيش السوري وبدعم من سلاح الجو الروسي يواصل التصدي للهجوم، الذي يشنه مسلحو "جبهة النصرة".

وذكرت وسائل إعلام سورية في وقت سابق أن الجيش السوري يخوض معارك شرسة ضد المسلحين في ريف حماة.

وأفادت وسائل إعلام سورية، بأن قوات الحكومة نبهت سكان محافظة إدلب الخاضعة غالبا لسيطرة الجماعات المسلحة ببدئها عملية عسكرية واسعة لاستعادة المنطقة

وأكدت صحيفة "الوطن" السورية اليوم الخميس، أن مروحيات تابعة للجيش تلقي بشكل مكثف قصاصات ورقية على قرى ريف إدلب، تطالب السكان المحليين بإخلائها قبل بدء "معركة تحرير إدلب الكبرى".

وجاءت هذه التطورات بعد اندلاع اشتباكات عنيفة أمس بين القوات الحكومية ومسلحي "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري في محيط بلدة كفر نبودة الاستراتيجية عند الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد الجيش السوري ثلاث هجمات للمسلحين منذ صباح الثلاثاء.

وأفادت وكالة "سانا" الحكومية الرسمية بأن القوات الحكومية وجهت اليوم رمايات نارية مركزة على تحركات مسلحين بين بلدتي الهبيط وكفر نبودة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليات وعتاد لهم، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم