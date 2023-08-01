الجيش السوري ينفذ عملية أمنية كبيرة على الحدود مع الأردن

أفاد مصدر عسكري سوري ببدء عملية تمشيط واسعة في المنطقة الحدودية مع الأردن، جنوب محافظة درعا، وذلك بعد أيام من اجتماع اللجنة السورية الأردنية في عمان للتعاون في مكافحة ضبط تجار ومروجي ومهربي المخدرات عبر الحدود المشتركة.

وتمتد عمليات التمشيط على امتداد المنطقة الحدودية المحاذية للجانب الأردني في الجهة الجنوبية من محافظة درعا، وتشمل الطريق الحربي الفاصل بين البلدين، الذي يُعتبر خط تحرك أساسي لتجار المخدرات.

وأوضح المصدر العسكري أن الدوريات المشتركة تضم الجيش سوري والقوات الأمنية المختصة، وأن العملية تهدف إلى ملاحقة وضبط تجار ومهربي المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية جنوبي سوريا، ضمن المخطط الشامل الذي وضعته الدولة السورية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

وذكر المصدر أن هذه العمليات الناجحة أدت حتى الآن إلى توقيف العديد من المشتبه بهم بتجارة وتعاطي المخدرات وضبط أسلحة متنوعة بينها رشاشات من نوع كلاشنكوف وبنادق صيد وذخيرة متنوعة وقنابل يدوية، إضافة إلى ضبط كميات من مادة الحشيش المخدرة.

وأكد المصدر أن هذه العمليات مستمرة في كافة مناطق المحافظة، وتهدف إلى تحقيق أهداف الدولة السورية في القضاء على جميع عصابات تجارة وترويج وتهريب المخدرات.

ويأتي تحرك الجيش السوري والدوريات المشتركة في إطار التنسيق السوري الأردني، والذي أبدعته اللجنة السورية الأردنية للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات، حيث تم عقد أولى اجتماعاتها الأسبوع الماضي في العاصمة عمان.

