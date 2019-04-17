الجيش الشعبي شمال يعلّق القتال ثلاثة أشهر في مناطق سيطرته بالسودان

أعلن رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز آدم الحلو القائد العام للجيش الشعبي شمال، وقف الأعمال العدائية لمدة 3 أشهر ابتداء من 17 أبريل، وحتى 31 يوليو 2019 في كل مناطق سيطرة الحركة.

وأوضح الحلو في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي بادرة حسن نية خدمة للحل السلمي للمشكلة السودانية ولإعطاء الفرصة للتسليم الفوري والسلس للسلطة للمدنيين.

وأمر الحلو كل قوات ووحدات الجيش الشعبي في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالالتزام واحترام هذا الإعلان والكف عن أي أعمال عدائية إلا في حال الدفاع عن النفس.

وهذا الإعلان هو الأول من نوعه الذي يصدر عن أحد أكبر الفصائل المسلحة بالسودان منذ إزاحة الرئيس عمر البشير عن الرئاسة الخميس الماضي وسيطرة المجلس العسكري الانتقالي على السلطة.

واندلع العنف في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2011 وفشلت جولات من المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي خلال العامين الماضيين في التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية.