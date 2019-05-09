الجيش العراقي يسلح 50 قرية سنية نائية

اعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تسليح 50 قرية في محافظة نينوى السنية لصد الهجمات، التي قد يشنها تنظيم "داعش".وقال قائد "عمليات نينوى" اللواء نجم الجبوري، اليوم الخميس، ان هذا القرار اتخذ بالاتفاق مع شيوخ العشائر في القرى النائية، حيث أوعز رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، بتسليح خمسين قرية نائية لتدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية المحتملة من قبل مجاميع صغيرة

وقال بيان لغرفة العمليات : "فليثق أهالي الموصل أن أبناءهم في القوات المسلحة وبمساندة أهل نينوى سيقضون على هذه المجاميع". الارهابية