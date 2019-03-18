الجيش العراقي يعلن مقتل جنديين باشتباك مع "العمال الكردستاني"

قال الجيش العراقي في بيان، إن اشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق أدت إلى مقتل جنديين وإصابة خمسة مسلحين الأحد.

وأضاف أن الاشتباكات وقعت في سنجار بشمال غرب العراق، بعد منع مقاتلي حزب العمال الكردستاني من اجتياز نقطة تفتيش تابعة للجيش. وقال الجيش إن المسلحين صدموا جنديا بسيارة وهاجموا نقطة التفتيش.

ولم يعلق حزب العمال الكردستاني على ذلك.

ونادرا ما تقع حوادث أمنية بين الجيش العراقي وجماعات مسلحة باستثناء تنظيم الدولة.

كانت سنجار القريبة من الحدود مع سوريا إحدى المناطق الأولى التي تمت استعادتها من أيدي التنظيم في عام 2015، خلال حملة دعمتها الولايات المتحدة لطرده من المناطق الواسعة التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا.

لكن الوضع الأمني لا يزال هشا في المنطقة الجبلية النائية مع وجود عدد من الجماعات المسلحة المختلفة.

ويخوض حزب العمال الكردستاني تمردا منذ عقود في جنوب تركيا وله قواعد بشمال العراق، بما في ذلك قرب سنجار.

وتتمركز قرب سنجار أيضا فصائل شيعية عراقية مسلحة ساعدت في هزيمة تنظيم الدولة، كما توجد قوات من البشمركة الكردية العراقية التابعة لحكومة إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق.