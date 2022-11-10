الجيش العراقي يمهل الضباط حتى نهاية الشهر لخفض اوزانهم تحت طائل التسريح

أمهل الجيش العراقي الضباط ذوي الأوزان الزائدة "المترهلين" برتبة (ملازم- نقيب)، حتى نهاية الشهر لخفض أوزانهم، تحت طائل تسريحهم من الخدمة، بحسب وثيقة داخلية نشرها موقع "شفق نيوز" الاخباري الخميس.

وجاء في الوثيقة التي هي عبارة عن تعميم ارسل الى دوائر ووحدات الجيش، انه بناء على "توجيهات رئيس أركان الجيش" الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، فسوف يكون تاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري "اخر موعد لفحص الضباط المترهلين برتبة (ملازم- نقيب)، وفي حالة عدم استطاعتهم تنزيل اوزانهم سيتم احالتهم الى التقاعد".

وطلب التعميم "فحص الضباط المرضى من الذين لديهم ضعف في القلب قبل إشراكهم بدورات "المترهلين" لتفادي حصول خطورة على حياتهم في حال إشراكهم بالدورات".

ونص التعميم على تولي مديرية الأمور الطبية العسكرية مهمة اجراء فحص الوزن للضباط بشكل سنوي، وعلى ان يخضع من لديهم ترقية لهذا الفحص مرتين.

كما طلب من مديرية ادارة الضباط اعداد قوائم باسماء الضباط من رتبة رائد فما فوق تمهيدا لاشراكهم في دورات "المترهلين" التي تبدأ اعتبارا من اول الشهر المقبل، ودون ان يوضح مصير من لا يستطيع منهم تنزيل وزنه، كما هي الحال مع الضباط من رتبة (ملازم- نقيب).