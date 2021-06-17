الجيش اللبناني: المؤسسة العسكرية متماسكة

قال قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، إن لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويبدو واضحاً انعدام فرص الحلول في الوقت القريب، مشيرا إلى أن الجيش يحظى بدعمٍ وثقة محلية ودولية لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر إلى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكاً وقادراً على القيام بمهامه.

وأضاف عون، خلال كلمته في المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم ​الجيش اللبناني​ بدعوة من ​فرنسا​، “أنوّه بأداء العسكريين الذين يواجهون هذه الظروف الصعبة بعزيمة وإصرار وانضباط وإيمان بقدسية المهمة، رغم تدهور قيمة الليرة ما أدّى إلى تدني قيمة رواتبهم بنسبة تقارب 90% والنسبة عينها تنسحب على التغذية والمهمات العملانية وقطع غيار الآليات”.

ويقام المؤتمر الافتراضي بدعم من ​الأمم المتحدة​ وإيطاليا وبمشاركة 20 دولة لبحث دعم الجيش اللبناني.

وحذر قائد الجيش اللبناني من أن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، سيؤدي حتماً إلى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، موضحاً “بالتالي فإنّ البلد بأكمله سيكون مكشوفاً أمنياً”، مشددا على ضرورة دعم العسكري لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة إضافةً إلى دعم المؤسسة ككل.

وأوضح عون أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة والأخيرة التي لا تزال متماسكة، وهي الضمانة للأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، مؤكداً أن أي مسّ بها سيؤدي إلى انهيار الكيان اللبناني وانتشار الفوضى.

وتابع “نؤمن بأننا سنجتاز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة بفضل عزيمة جنودنا وإرادتهم وبدعم اللبنانيين والدول الصديقة”.