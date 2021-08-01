الجيش اللبناني يتسلم دفعة مساعدات غذائية جديدة من قطر

تسلم الجيش اللبناني الاحد، 70 طنا من المواد الغذائية، تشكل الدفعة الثانية من المساعدات التي تعهدت قطر بتقديمها اليه شهريا ولمدة عام.

وقالت السفارة القطرية لدى لبنان في بيان أن "طائرة من القوات الجوية الأميرية التابعة للقوات المسلحة القطرية، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية".

وأضافت أن هذه "الشحنة الثانية من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش بالجمهورية اللبنانية الشقيقة".

الدفعة الأولى من المساعدات وصلت 8 يوليو/تموز الماضي، حيث تعهدت قطر، بدعم الجيش اللبناني بـ70 طناً من المواد الغذائية شهريا ولمدة عام.

ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، حذر قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، من انهيار المؤسسات، بينها المؤسسة العسكرية، حال استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

ويرزح لبنان، منذ أواخر 2019، تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة، أدت إلى انهيار مالي وتدهور القدرة الشرائية لمعظم سكانه، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وغلاء في أسعار السلع الغذائية.