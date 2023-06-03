الجيش اللبناني يشتبك مع المشتبه بهم في خطف السعودي تركي المطيري

أفاد الجيش اللبناني مساء أمس الجمعة بإصابة مواطن خلال تبادل لإطلاق النار بين الجيش وخاطفي المواطن السعودي مشاري تركي المطيري.

وذكرت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني في بيان أنه خلال عملية اعتقال المطلوب (ج.ج.) من قبل وحدة خاصة تابعة لمديرية المخابرات، وقع تبادل لإطلاق النار بين الوحدة وأفراد العصابة الخاطفة، وأنه في تلك الأثناء، كان أحد المواطنين يمر بالمكان وأُصيب بطلق ناري، فيما قامت قوة من الجيش بنقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي بيان سابق صادر عن الجيش اللبناني، أكدت مديرية التوجيه التابعة للقيادة العسكرية أنه تمكنت مجموعة خاصة من مديرية المخابرات من توقيف المطلوب (ج.ج.) في منطقة البقاع.

وأشار البيان إلى أن هذا المطلوب يعتبر المسؤول الرئيسي عن التخطيط وتنفيذ عملية خطف السعودي مشاري تركي المطيري في 28 مايو/أيار 2023، وأنه لعب دوراً حاسماً في تجهيز المخبأ وتأمين الأسلحة الحربية والأقنعة وسيارة مسروقة، بالإضافة إلى توجيه أفراد العصابة في الميدان.

وفي إطار تنفيذ عملية القبض على متورطين في قضية خطف المطيري، نفذت عناصر الجيش اللبناني كمينًا محكمًا في بلدة الدبية - الشوف. تمكنت القوات من توقيف المواطن (ع.ح.)، وهو أحد أفراد العصابة المسلحة التي قامت بمطاردة المطيري واجباره على التوقف، ثم قامت بنقله إلى منطقة البقاع.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق مع الموقوفين تحت إشراف القضاء المختص، بهدف الكشف عن تفاصيل الجريمة وتحديد المسؤوليات. كما تواصل الجهود لتوقيف باقي أفراد العصابة المتورطين في هذه القضية.

