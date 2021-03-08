الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة اسرائيلية

اطلق الجيش اللبناني النار على طائرة اسرائيلية كانت تحلق فوق مركزه في بلدة ميس الجبل جنوب البلاد.

بيان الجيش اللبناني

وأعلن الجيش اللبناني في بيان له، أنه "بتاريخ 8 مارس 2021 اعتبارا من الساعة 4:27 ولغاية الساعة 5:40 تم تسجيل 3 خروقات بحرية من قبل زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالي 333 مترا، حيث أقدم عناصر الزوارق على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة".

وأضاف: "بتاريخ 7 مارس 2021 الساعة 15:45 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 389 مترا ولمدة 15 دقيقة".

مسيرة اسرائيلية ثانية فوق لبنان

كما تحدثت معلومات عن ​إطلاق نار​ استهدف مسيّرة اسرائيلية ثانية كانت تحلّق في أجواء بلدة بليدا.

وقد استمر الجيش الاسرائيلي بإلقاء القنابل المضيئة على الحدود فوق بلدة بليدا.

اعتداءات اسرائيلية بحرية

وأردف أنه "وعند الساعة 20:30 أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 296 مترا ولمدة 5 دقائق، وألقى عناصره قنبلة مضيئة.

وأشار إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".