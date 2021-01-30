الجيش اللبناني يعرض قمع "اعمال الشغب" في طرابلس

ابدى الجيش اللبناني استعداده للتدخل الفوري لما وصفه بـ حماية المؤسسات الأمنية والأهلية في طرابلس من أعمال الشغب.

وشدد مدير العمليات بالجيش اللبناني، العميد الركن جان الشدياق، السبت على أهمية التنسيق الكامل للجهود، وتبادل المعلومات بين المؤسسات الأمنية، بهدف حماية السلم الأهلي في المدينة، ومنع أعمال الشغب.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني، في قيادة لواء المشاة الثاني عشر في القبة بطرابلس، من أجل اتخاذ التدابير المتخذة لحفظ الأمن في المدينة.

كان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، قال إن أعمال الشغب التي أصابت المقار الحكومية في طرابلس، هي اعتداء على الدولة وهيبتها، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن أعمال الشغب.

تجمع في ساحة النور

تجمع عشرات المحتجين عند ساحة النور في طرابلس من دون قطع للطريق، وذلك احتجاحاً على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وعمد عدد من المحتجين على قطع بعض مسارب الساحة بالاطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، "احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة".

تزامناً ينفذ الجيش دوريات سيراً على الاقدام، بالاضافة لاقامة حواجز عند بعض الطرقات المؤدية الى ساحة النور منعاً لاي خرق امني.

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