الجيش اللبناني يوقف سوري شارك بخطف راهبات معلولا

أوقف الجيش اللبناني أحد قيادات تنظيم فتح الشام "جبهة النصرة سابقا"، في بلدة عنجر الحدودية مع سوريا، لمشاركته في عملية خطف راهبات من دير معلولا قرب العاصمة دمشق.

وفي بيان له، قال الجيش اللبناني: "بتاريخ 11 سبتمبر 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة مجدل عنجر – البقاع الغربي، السوري "ف.خ"، الملقب بـ"أبو عناد"، لتوليه قيادة مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم فتح الشام "الإرهابي" (جبهة النصرة سابقا)، وقد شارك في عملية خطف راهبات معلولا واحتجازهن ثم إطلاق سراحهن مقابل الإفراج عن عدد من مسلحي التنظيم المذكور، كما شارك مع مجموعته في عدة معارك في جرود القلمون وفي معركة عرسال بتاريخ 2 أغسطس 2014".

وأضاف البيان: "وضبطت داخل منزله كتب دينية عائدة للتنظيم المذكور، ومنظار وأربعة هواتف خلوية، وثلاث كاميرات، وبزة عسكرية زيتية اللون".

وأكد الجيش اللبناني أنه "بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص"

الأشغال الشاقة

وقضت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان, برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، عام 2019، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنة بحق السوري الموقوف ثائر مشكاف، وجردته من حقوقه المدنية.

وجاء الحكم اثر أدانة مشكاف بجرم الانتماء الى تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي، والقتال ضد الجيش اللبناني في بلدة عرسال، والمشاركة في خطف راهبات دير معلولا في سوريا، والتفاوض على عملية تحريرهم مقابل الإفراج عن عشرات أسرى التنظيم الموجودين لدى النظام السوري، والاتجار بالأسلحة الحربية والمتفجرات”.

وحكمت المحكمة العسكرية على المتهمين المخلى سبيلهما السوري أيمن مشكاف مدة ستة أشهر، واللبناني مصطفى عز الدين سنة واحدة، بعد إدانتهما بالتدخل بهذه الجرائم، فيما أنزلت عقوبة الأشغال الشاقة غيابيا مدة 15 عاما بحق المتهم الفار من وجه العدالة أمين خلف، وجردته من حقوقه المدنية في هذه القضية.