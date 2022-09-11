الجيش اللبناني: 4 قتلى باشتباكات طرابلس

خلفت الاشتباكات التي شهدتها منطقة التل في مدينة طرابلس شمال لبنان، أول أمس، 4 قتلى منهم أحد المطلوبين أمنيا، بحسب بيان للجيش اللبناني.

وقال البيان: "بتاريخ 9/9/2022 الساعة 18.00 وفي منطقة التل- ​طرابلس​، أقدم المواطن المطلوب (خ. ع.)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية والإرهابية، يرافقه 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجتَين ناريّتَين، على إطلاق النار من أسلحة حربية في اتجاه محل لبيع الهواتف الخلوية عائد للمواطن (م. خ.)؛ ثم دخلوا المحل وأطلقوا النار فيه وفروا إلى جهة مجهولة".

وأوضح أنه "نَتج عن الإشكال مقتل المطلوب (خ. ع.) المذكور، وصاحب المحل (م. خ.)، والمواطنَين العاملَين في المحل (م. أ.) وشقيقه (ع. أ.)".

وأشار البيان إلى أن قوة من الجيش اللبناني توجّهت على الفور إلى المكان، "حيث عملت على عزله، وتولّى الخبير العسكري تفجير رمّانة يدويّة عُثر عليها ملقاة في المحل، وذلك بسبب خطورة نقلها، وتعطيل رمّانتَين أخريَين كانتا بحوزة المطلوب (ع. خ.)"، لافتا إلى أن "دوريّة من ​مديرية المخابرات​، أوقفت المواطن (ع. ح.) بعدما تبيّن أنّه شارك في الهجوم".