الجيش الليبي: رصدنا تحركات عسكرية لحفتر جنوب شرق طرابلس

أعلن الجيش الليبي، الإثنين، رصد تحركات عسكرية لرتل مسلح تابع للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، قرب منطقة الشويرف، جنوب شرق طرابلس.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر صفحته على تويتر.

وقال البيان: “رُصد مساء اليوم تحرك لآليات مسلحة تابعة لمليشيات مجرم الحرب حفتر مدعومة بمرتزقة روس وهم في طريقهم شرقا إلى الشويرف”.

وأوضح البيان أن “الرتل المسلح قوامه 62 آلية مسلحة و3 شاحنات محملة بالذخيرة ومنظومتي نظام دفاع جوي متنقل (بانتسير إس ون) الصاروخية المدفعية المضادة على متن هيكل شاحنة ألمانية الصنع”.

واعتبر البيان ذلك يمثل “تعارضا ونقضا لاتفاق 5+5 لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي”.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، أعلن الجيش الليبي، رصد تحليق طيران حربي تابع لمرتزقة “فاغنر” الداعمين لمليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في سماء مدينة الجفرة (جنوب شرق طرابلس).

يأتي ذلك رغم إعلان الأمم المتحدة في 23 أكتوبر 2020، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة

الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ.

ومنذ ذلك الوقت، تخرق مليشيا حفتر، اتفاق وقف إطلاق النار بين الحين والآخر، وتستمر في الحشد العسكري.

وبعد سنوات من الصراع المسلح، تشهد الأزمة الليبية انفراجة في الفترة الأخيرة بعد تمكن الفرقاء الليبيين من المصادقة على سلطة انتقالية موحدة يرأس حكومتها عبد الحميد الدبيبة، ومجلسها الرئاسي محمد المنفي، وتسلمت مهامها في 16 مارس/آذار الماضي. (الأناضول)