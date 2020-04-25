"الجيش الليبي": قوات "الوفاق" قصفت ترهونة

أعلن الناطق الرسمي باسم "الجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري أن قوات "حكومة الوفاق" شنت الليلة الماضية قصفا صاروخيا على ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وقال المسماري عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك": الليلة في الساعات الأولى من يوم السبت، تعرضت مدينة ترهونة منذ لحظات لقصف.. بأكثر من 20 صاروخا سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية"، مضيفا أنه "جاري الآن حصر الأضرار وتوثيقها.

ودعا المسماري بعثة الامم المتحدة في ليبيا للاضطلاع بواجباتها و"إدانة الإرهابيين الحقيقيين"، مهددا بأن "رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة".

وفي وقت سابق، رفض "الجيش الوطني الليبي" الاتهامات الموجهة إليه باستخدام الغازات السامة، في حين اتهم قائد الجيش المشير خليفة حفتر، المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج بارتكاب عدد من الجرائم التي ترقى إلى الخيانة، محذرا من أن فرحة حكومة الوفاق بعد سيطرة قواتها على صبراته وصرمان "لن تدوم".

من جهتها، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن دعمها لدعوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، لوقف إطلاق النار وإعلان هدنة إنسانية في ليبيا مع بدء شهر رمضان