الجيش الليبي يطلب من سكان ترهونة الابتعاد عن مواقع مليشيات حفتر

ألقت مقاتلات تابعة للجيش الليبي، الجمعة، منشورات لسكان مدينة ترهونة، جنوب العاصمة طرابلس، تناشدهم فيها الابتعاد عن مواقع مليشيات الانقلابي خليفة حفتر.

وقال المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة للحكومة الليبية، في منشور عبر فيسبوك إن “سلاح الجو أسقط اليوم منشورات على مدينة ترهونة”.

وقال الجيش الليبي في المنشورات: “نناشدكم بالابتعاد عن أماكن تواجد المسلحين، وأن تلزموا بيوتكم، ولا تسمحوا للمسلحين بالتواجد بين المساكن”.

وأضاف أن “كل مسلح هدف لقواتنا برا وجوا. من ألقى سلاحه فهو في أمان”.

وشدد الجيش الليبي على أن “المعركة حسمت عسكريا” وقواته “لا تريد مزيدا من الدماء”.

وبعد سيطرة الجيش الليبي على مدينتي صرمان وصبراتة، في 13 أبريل/ نيسان الماضي، وقبلهما مدينة غريان عاصمة الجبل الغربي (100 كلم جنوب طرابلس) لم يبق سوى مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) من مدن غلاف العاصمة خاضعة لسيطرة حفتر.

وتواصل مليشيات حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة. (الأناضول)