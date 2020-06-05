الجيش الليبي يعلن تحرير مدينة ترهونة بالكامل

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، أن قواته حررت بالكامل مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) عقب ساعات من اقتحامها من عدة محاور.

جاء ذلك في تصريحات ألى بها مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، التابعة للجيش الليبي.

وقال المجعي إن “قواتنا حررت مدينة ترهونة بشكل كامل من مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر”.

وأضاف أن القوات تقوم حاليا بتمشيط المدينة ولا توجد أي مقاومة، عقب انسحاب مليشيات حفتر بعد تضييق الخناق عليها.

وأوضح المجعي أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل بعد تمشيط المدينة على تفعيل مديرية الأمن الوطني وتفعيل الأجهزة الأمنية الأخرى بالمدينة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. (الأناضول)