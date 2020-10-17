"الجيش الليبي" يفند التقارير حول استيلاء مرتزقة أجانب على المباني العامة

اتهم "الجيش الوطني الليبي" وسائل إعلام محسوبة على حكومة الوفاق بالعمل على زعزعة الأوضاع من خلال بث إشاعات مبنية على أكاذيب وادعاءات مفبركة لا أساس لها من الصحة.

وقال "الجيش الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في بيان، إن التقارير الإعلامية عن قيام ما وصفته بعناصر مسلحة من المرتزقة الأجانب بالاستيلاء على بعض المباني العامة والمدارس في مدينة هون، منافية للحقيقة تماما.

وأكد البيان "عدم وجود مرتزقة أجانب في صفوف قواتنا أطلاقا".

كما حذر "ميليشيات الوفاق من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقعنا، إذ تتوفر لدينا معلومات مؤكدة بأن المليشيات الأجرامية والإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني واستفزازي يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة ومواقع قواتنا".

ورحب "الجيش الوطني الليبي" في البيان بـ"أي تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة على كافة الصعد، ونضع إمكانيات القيادة العامة تحت تصرف الشعب الليبي لإنجاح الحل الليبي- الليبي من أجل الاتفاق والتوافق على الحلول الناجحة المبنية على الثوابت الوطنية والنوايا الطيبة".