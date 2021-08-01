الجيش المصري: مقتل نحو 100 تكفيري في سيناء

أعلن الجيش المصري اليوم الأحد، مقتل نحو 100 عنصر تكفيري شديد الخطورة في شمال سيناء، بينما سقط بالمقابل 8 عناصر من القوات المسلحة بين قتيل وجريح.

إلى هذا، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في بيان، إنه "في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وخلال الفترة السابقة نجح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية، وتنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل 89 فردا تكفيريا شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء".

وأشار البيان إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات سقط 8 عناصر من القوات المسلحة بين قتيل وجريح.

كما أضاف أنه "تم ضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة و5606 طلقات متعددة الأعيرة، و34 جهازا لاسلكيا وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية".

ولفت إلى أنه تم "اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية و4 أحزمة ناسفة، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية.

كما تم تدمير 52 عربة تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

وتمكنت قوات حرس الحدود وبالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، نجحت باكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء. وفق البيان.

من جهة أخرى، لفت بيان الجيش المصري إلى تنفيذ حملة موسعة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء نتج عنها القضاء على 842 مزرعة بانجو ونبات الهيدرو المخدر، و1114 مزرعة لنبات الخشخاش.