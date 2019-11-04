الجيش المصري: مقتل 83 مسلحا في سيناء

أعلن الجيش المصري، الإثنين، مقتل 83 مسلحا، بينهم 6 من “شديدي الخطورة” خلال 5 أسابيع، شمال شرقي البلاد.

جاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، رصد فيه نتائج جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب، وسط وشمالي سيناء، خلال الفترة من 28 سبتمبر/أيلول الماضي إلى 4 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.

وأفاد البيان بـ”القضاء على 77 فردا تكفيريا شمال ووسط سيناء، إضافة إلى تنفيذ عدة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة”.

كما أشار إلى مقتل وإصابة 3 عسكريين بينهم ضابط أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية بمنطقة العمليات، دون تحديد عدد القتلى والجرحى بالتفصيل.

وأكد تدمير نفقين على الحدود الشرقية بسيناء، و14 مخبأ كانت تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات.

وأوضح البيان أنه تم توقيف 4 آلاف و707 شخص من جنسيات مختلفة (لم يحددها) أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى توقيف 61 شخصا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، خلال الفترة ذاتها.

ومنذ فبراير/ شباط 2018، يخوض الجيش عملية عسكرية متواصلة بمختلف أنحاء البلاد، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة “ولاية سيناء”، التي بايعت تنظيم “الدولة” أواخر 2014.