الجيش المصري يستمر في مواجهة فيروس كورونا في المحافظات

أعلن الجيش المصري مواصلته خطة الإجراءات الوقائية لعدد من الشوارع الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الجيش المصري في بيان له إلى أنه "تم دفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة والأطقم المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير الوقائي لمحور صلاح سالم كمحور ربط رئيسي للحركة المرورية من وإلى القاهرة للعديد من المحافظات كدمياط – بورسعيد – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – البحر الأحمر – شمال وجنوب سيناء وكذا العديد من الأحياء والميادين الرئيسية، فضلا عن تطهير عدد من المنشآت والمرافق الحيوية والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل دوري".

واستخدمت القوات المواد الكيميائية ذات معايير الجودة العالمية التي تقضى على الفيروسات والجراثيم والبكتيريا بما يساهم في الحد من انتشار الفيروس وتوفير المناخ الآمن.

وفي سياق متصل، تم دفع أطقم التطهير المتخصصة بوسائل التعقيم المحمولة لإجراء أعمال الوقاية اللازمة بوزارة التعاون الدولي وما تحتويه من مقرات ومكاتب وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات