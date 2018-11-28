الجيش المصري يعزز قدراته العسكرية واستعداداته لتصنيع الأسلحة

إذا نجحت خطط السيسي، يمكن لمصر توسيع قاعدتها الصناعية الدفاعية

كشف تقرير لموقع Defense News الأمريكي المتخصص في مجال التسلح، عن انتهاء الجيش المصري من تعزيز قدراته بشكل سريع، واستعداده لتصنيع أسلحة جديدة

وأشار الموقع إلى أنه بعد أربع سنوات من تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إدارة شؤون البلاد، ازدهرت العشرات من الشركات المملوكة للجيش، واستطاع الجيش المصري حشد طاقاته بشكل سريع مما يعكس جهود مصر في العودة إلى مكانتها.

ولفت إلى أن مصر تريد تعزيز هذا التقدم، حيث أكد السيسي في يوليو الماضي على أهمية مواصلة تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتصدير فائض الإنتاج وتطوير المنتجات العسكرية.

وأشار الموقع كذلك إلى تركيز السيسي على تعزيز التعاون بين وزارة الدفاع والشركات العالمية الكبرى للحصول على التكنولوجيا الحديثة ودعم الابتكار المحلي.

ورجح الموقع في الختام، أنه إذا نجحت خطط الرئيس المصري، يمكن لمصر توسيع قاعدتها الصناعية الدفاعية لسد المتطلبات المحلية، والتوجه نحو المنافسة العالمية