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الجيش المصري يعزز قدراته العسكرية واستعداداته لتصنيع الأسلحة

الجيش المصري يعزز قدراته العسكرية واستعداداته لتصنيع الأسلحة
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