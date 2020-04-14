الجيش المصري يكشف مميزات سلاحه الجديد

كشف المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، عن مميزات السلاح الجديد، الذي حصلت عليه القوات البحرية المصرية من ألمانيا.

وأشار الرفاعي إلى أن الغواصة الجديدة تتميز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم، وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومي المصري.

وأضاف أن الغواصة (S43) "ستقوم بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن، وتعد الغواصة (S43 ) بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية في إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية".