الجيش الهندي يسقط طائرة بدون طيار باكستانية
جندي من الجيش الهندي
أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش الهندي أسقط اليوم طائرة تجسس من دون طيار تابعة لباكستان فوق ولاية راجستان قرب الحدود بين الدولتين.
ونقلت وكالة ANI عن مصادر في الجيش قولها إن القوات الهندية أسقطت الطائرة المسيرة لدى محاولتها دخول المجال الجوي للبلاد.
وهذه هي الطائرة المسيرة الباكستانية الثالثة التي تسقطها القوات الهندية بعد شن نيودلهي غارات جوية على معسكر لتنظيم "جيش محمد" داخل الأراضي الباكستانية في 26 فبراير الماضي.
وبعد يوم من تلك الغارات، بلغ التوتر الذي تصاعد بين القوتين النوويتين إثر هجوم انتحاري دموي في الجزء الهندي من كشمير في 14 فبراير ذروته، إذ أعلنت باكستان عن إسقاط مقاتلتين هنديتين في معركة جوية فوق حدود البلدين، فيما ذكرت نيودلهي أن سلاحها الجوي أسقط مقاتلة باكستانية وخسر إحدى مقاتلاته.
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