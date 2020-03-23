"الجيش الوطني الليبي": نحتفظ بجثث 4 عسكريين أتراك

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن قواته تحتفظ بجثث 4 عسكريين أتراك وتحتجز قيادي في "المليشيات السورية".

وأوضح اللواء المبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية في الجيش الوطني، أن القيادي السوري قتل متأثرا بنزيف داخلي بعد إصابته والعسكريين الأتراك الأربعة "بعد حصار استمر طيلة يوم 18 مارس، ونجحت قواتنا في انتشال جثث القتلى والأسير السوري من خط النار"، بجنوب العاصمة طرابلس.

وروى القائد الميداني الليبي في تصريح مصور أن سحب الجثث جرى بعد اشتباكات دامية، قال إن العدو استمات خلالها لاستعادة الجثث والأسير، فيما فقد الجيش أحد أفراده.

وأفاد الغزوي بأن القيادي السوري أقر عند التحقيق معه بوجود 10 عسكريين أتراك بصحبة 8 سوريين لاذوا بالفرار بعد استهداف مدرعة تركية حديثة من طرز "ACV- 15"، قتل فيها 4 جنود أتراك.