الجيش الوطني الليبي يقتل عضوا مهما بالقاعدة

القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر

قال متحدث عسكري يوم الجمعة إن قوات شرق ليبيا قتلت قياديا بارزا بتنظيم القاعدة في جنوب ليبيا بعد أيام من شن عملية في الجنوب لتأمين منشآت النفط والغاز ومحاربة المتشددين.

وقال المتحدث باسم قوة الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن القوة قتلت أبو طلحة الليبي وهو قيادي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى جانب متشددين آخرين بينهما مصري في جنوب غرب ليبيا.

ويستخدم تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المتشددة جنوب ليبيا قاعدة لشن هجمات داخل ليبيا ودول مجاورة مستغلا الفراغ الأمني الذي ساد البلاد بعد سقوط معمر القذافي في انتفاضة دعمتها ضربات جوية لحلف شمال الأطلسي.

وفي ليبيا الآن حكومتان متنافستان؛ واحدة في شرق البلاد والأخرى في غربها.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من مقتل الليبي.