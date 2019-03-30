مقاتلون من جماعة الحوثي

أعلن الجيش اليمني، السبت، أسر 45 من مسلحي جماعة “الحوثي” وقتل عدد آخر، خلال معارك “شرسة” لا تزال مستمرة، في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، اطلعت عليه الأناضول.

وأوضح البيان نقلا عن مصدر عسكري لم يسمه، “أن 45 مسلحا حوثيا وقعوا في قبضة الجيش الوطني، منهم 5 جرحى”، وذلك منذ بداية العملية العسكرية في مديرية “عبس”، التي انطلقت الخميس الماضي.

وأفاد أن الجيش تمكن من تحرير عدد من القرى والمواقع في منطقة “بني حسن” التابعة للمديرية، بعد معارك سقط خلالها عشرات من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، بينهم القيادي الميداني “مهدي عبد الله المؤيد” ومرافقه.

ولم يتطرق البيان إلى ما إذا كانت المواجهات أسفرت عن خسائر في صفوف الجيش.

وبين أن الجبهة ذاتها ما زالت تشهد معارك لليوم الثالث على التوالي، وسط تقدم كبير لقوات الجيش.

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول بيان الجيش اليمني.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 4 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة “الحوثي” المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.