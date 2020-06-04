الجيش اليمني يأسر 8 جنود إريتريين غربي البلاد

أعلن الجيش اليمني في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أسر 8 من قوات خفر السواحل الإريترية أثناء دخولهم المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الأحمر، غربي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش.

وقال المصدر إن “قوات خفر السواحل اليمنية أسرت 8 جنود إريتريين أثناء دخولهم المياه الإقليمية، بالقرب من جزيرة حنيش اليمنية، قرب مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن”.

والأربعاء، اتهمت الحكومة اليمنية، إريتريا باختطاف أربعة صيادين من المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر، وفقًا للمصدر ذاته.

وأضاف الدبيش، إن 4 زوارق بحرية دخلت المياه الإقليمية للمرة الثانية وبعد ساعات قليلة من اختطافها لأربعة صيادين يمنيين، ما اضطر قواتنا للتصدي لها والقبض على زورقين وهروب اثنين.

وأوضح أنه تم احتجاز الزورقين وعليهما 8 جنود بينهم قائد المجموعة، 4 منهم بلباس عسكري و4 بلباس مدني وجميعهم مسلحون، ومن ثم اخضاعهم للتحقيق.

وتابع: “سبق أن حذرنا القوات الإريترية بعدم الدخول للمياه الإقليمية اليمنية أكثر من مرة، إلا أن تحذيراتنا قوبلت بالاستهتار، مما اضطرنا للتعامل معها وفقا للقوانين الدولية”.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات الإريترية.

وسبق أن تنازعت اليمن وإريتريا على جزر أرخبيل “حنيش”، الواقعة بين سواحل البلدين، قرب مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تفصل محكمة تحكيم دولية لصالح اليمن، عام 1998. (الأناضول)