الجيش اليمني يسقط طائرتين مسيّرتين للحوثيين في مأرب

أعلن الجيش اليمني، في وقت متأخر الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيّرتين أطلقهما الحوثيون على محافظة مأرب وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية (يتبع وزارة الدفاع)، عبر حسابه في “تويتر”، إن “الدفاعات الجوية لقوات الجيش أسقطت طائرتين مسيّرتين تابعتين للمليشيات الحوثية غربي مأرب”، من دون تفاصيل.

وعادة ما يتهم الجيش لحوثيين بإطلاق طائرات مسيرة محملة بمواد متفجرة. ولم يصدر تعليق فوري من جانب الحوثيين حول الأمر.

ومساء الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي أن طيران التحالف شن 27 غارة جوية خلال الساعات الماضية على مناطق عديدة بمحافظتي مأرب والجوف، وفق وكالة أنباء “سبأ” التابعة للجماعة.

ومنذ بداية فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات من النفط والغاز.

ويشهد اليمن، منذ نحو 7 سنوات، حربا أودت بحياة أكثر من 235 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة. (الأناضول)