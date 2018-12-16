الجيش اليمني يعلن قتل 7 حوثيين حاولوا التسلل إلى دمت

قال موقع "26 سبتمبر" التابع للجيش اليمني إنه قتل وجرح 19 من عناصر مليشيا أنصار الله الحوثية، السبت، خلال مواجهات في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع.

وتابع الجيش بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عدد منهم التسلل نحو قرية بيت اليزيدي في جنوب المدينة.

وأكد الجيش أنه أحبط محاولة التسلل، وقتل 7 أفراد من الحوثيين، وجرح 12 آخرين.

في وقت سابق، وتوصلت الحكومة اليمنية والحوثيون في السويد إلى اتفاق لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة على ساحل البحر الاحمر ومينائها الحيوي، ووقف إطلاق النار في المحافظة التي تشهد مواجهات على جبهات عدة.

كما اتّفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز التي تسيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرها المتمردون، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع أطر لسلام ينهي الحرب المستمرة منذ 2014.