الجيش اليمني يقتل 18 حوثيا خلال تسللهم في الجوف

أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل 18 مسلحا من جماعة "الحوثي" أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع في محافظة الجوف شمالي البلاد.

ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن مصدر عسكري، لم تسمه، أن "قوات الجيش الوطني قتلت 18 مسلحا من جماعة الحوثيين أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش في سلسلة جبال الجرشب في محافظة الجوف".

وأضافت أن "عددا من عناصر الحوثيين أصيبوا أثناء محاولة التسلل"، دون تفاصيل.

يشار إلى أن الحوثي وثقت إسقاط طائرة حربية للتحالف العربي، في منطقة الجوف المحاذية للحدود مع السعودية.

وذكرت الجماعة، في بيان، حينها، نشرته قناة "المسيرة" التابعة لها، أن نوع الطائرة التي تم إسقاطها "تورنيدو"، وأسقطت بفعل صاروخ أرض جو تم تطويره حديثا داخل اليمن.