الجيش في مالي يعتقل الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع

قالت مصادر دبلوماسية وحكومية عديدة لرويترز إن ضباطا من جيش مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة اليوم الاثنين بعد تعديل وزاري.

وأضافت المصادر أن الرئيس با نداو ورئيس الوزراء مختار عوان ووزير الدفاع سليمان دوكوريه نُقلوا جميعا إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو.

تزيد الاعتقالات ضبابية المشهد في مالي بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في أغسطس/ آب.

وكان نداو وعوان مكلفين بالإشراف على مرحلة انتقالية تستمر 18 شهرا للعودة إلى الحكم المدني بعد الانقلاب، لكن كثيرين في الحكومة والمعارضة كانوا قلقين إزاء سيطرة الجيش على مناصب مهمة.

وجاءت الاعتقالات بعد الإعلان عن تغيير في الحكومة تم فيه استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في أغسطس/ آب. (رويترز)