الجيش يطالب اللبنانيين البقاء بمنازلهم.. و248 إصابة بكورونا

استخدم الجيش اللبناني، اليوم الأحد، مكبرات الصوت من خلال المروحيات لمطالبة المواطنين البقاء في منازلهم، تجنبا لانتشار أوسع لفيروس كورونا الذي سجل بآخر حصيلة في البلاد 206 إصابات.

وعملت كثرة من البلديات المحلية اللبنانية على عزل نفسها وإقفال مداخلها للحد من انتشار فيروس كورونا فيها

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19" في البلاد إلى 248

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإنه تم تسجيل 18 حالة إصابة إضافية اليوم، ما رفع عدد الإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 248.

ودعت الوزارة جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة، وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني أصحابها من أعراض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص بالفيروس أو نفيه.

وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية كافة، لاسيما التزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، مؤكدة أن أي تهاون في تطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.

وكان وزير الداخلية محمد فهمي، قال إنه "سيتم قمع أي مخالفة تهدد السلامة العامة، وسنطبق القانون على الجميع"، وأشار إلى أن هناك تنسيقا تاما بين أجهزة الدولة لتنفيذ الإجراءات المتخذة.

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، اللبنانيين أمس السبت إلى حظر تجول ذاتي، لافتا إلى أن "الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة الزحف الوبائي، فالمسؤولية هي مسؤولية فردية ومجتمعية ورسمية، في آن واحد".