الحاجة حليمة الكسواني تزف الامير حسين وخطيبته رجوة آل السيف

زفت الحاجة الفلسطينية حليمة الكسواني المشهورة بأم العبد الامير حسين بن عبدالله وعروسه رجوة آل السيف باهزوجة عبرت فيها عن الفرحة المشتركة للاردنيين والسعوديين بقرب عقد القران الملكي في الاردن

وغنت الحاجة الكسواني في اهزوجتها قائلة:

عروستنا من بلاد الحرمين

وزفيناها لاميرنا الحلو حسين

والفرحة عندنا والله فرحتين

بين السعودية والاردنيين

واشتهرت الحاجة حليمة الكسواني ام العبد، السيدة الفلسطينية اللاجئة باغنيتها الشهيرة للفلسطينيين شدو بعضكم وباتت خلال فترة قصيرة حديث العرب الذين تناقلو فيديو هذه الاغنية بكثافة

وبات الاردنيون على مسافة اسبوع واحد من عرس ولي العهد الامير حسين بن عبدالله الثاني حيث من المقرر ان يتم عقد القران في الاول من الشهر المقبل