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الحاخام يهودا غليك وعشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الحاخام يهودا غليك وعشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
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