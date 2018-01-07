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الحاخام “الأكبر” في إسرائيل يعارض قانون يتيح “إعدام” فلسطينيين

الحاخام “الأكبر” في إسرائيل يعارض قانون يتيح “إعدام” فلسطينيين
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