الحبس سنة بحق صحفي تونسي رفض الكشف عن مصادره

أصدر قضاء تونس حكما على الصحفي في راديو " موزييك إف إم " خليفة القاسمي بالحبس مدة سنة، فيما أصدرت المحكمة حكما آخر بالسجن 3 سنوات بحق رجل أمن ذات القضية.

وأشارت اذاعة موزييك إف إم أن إلى أن تهمة خليفة القاسمي هي رفضه الكشف عن مصادره، حيث سيتم استئناف الحكم، كما أنه لم يتم توقيف الصحافي.

وقبل صدور الحكم طالبت نقابة الصحافيين التونسيين بإيقاف التتبع في حق القاسمي واسقاط كل التهم التي تتعلق بممارسته الاحترافية لمهنته الصحفية.

نشر خليفة القاسمي خبرا على موقع الاذاعة عبر الانترنت خبرا يتعلق بتفكيك "خلية إرهابية" وتوقيف عناصرها، ورفض الكشف عن مصادره لقوات الأمن وجرى توقيفه أسبوعا في مارس الماضي استنادا لقانون مكافحة الارهاب.