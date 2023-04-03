الحبس لخبير مجوهرات اردني سرق ألماسا من رجل اعمال عربي

ادانت محكمة أردنية خبير مجوهرات بعد محاولته سرقة حجارة ألماس نادرة، من رجل اعمال وخبير عربي، بعشرات الملايين من الدولارات وفق مصادراعلامية محلية

وقالت صحيفة الغد اليومية ان قيمة المسروقات بلغت نحو 23 مليون دولار، وفق تقدير المتهم ذاته وقد نظرت محكمة بداية عمان، بصفتها الاستئنافية، حيث أيدت، إدانة خبير مجوهرات، بتهمة إساءة الأمانة

وقالت حيثييات الحكم انه تم الحكم على الخبير لـ 6 أشهر، لمحاولته الاستيلاء على حجارة ألماس نادرة، تصل قيمتها إلى 16 مليون دينار (حوالي 23 مليون دولار).

والتقى رجل اعمال عربي مقيم في عمان بخبير المجوهرات الاردني حيث كان الاول يريد بيع حجارة الماس ويبحث عن خبير لمعرفة القيمة الحقيقية لمجوهراته، وبعد ان قدم المستشار الاعلاي لرجل الاعمال الخبير الاردني ليقوم بالمهمة قام الاخير واثناء فحص المجوهرات بانتزاع 4 حجارة ألماس، من الخاتم والعقد، واستبدلها جميعا بحجارة زجاجية.

وادعى المتهم انه فك الحجارة بناءا على اتفاقه مع رجل الاعمال الذي ابدى رغبته ببيع الخاتم والعقد من دون الحجارة الثمينة ، وبموجب الاتفاق أحضر المتهم، حجارة زفير زرقاء، بعدد اثنين للخاتم وللعقد، من أجل استبدالها، ثم فك الحجرين عنهما، وقام المتهم "بإعطاء رجل الأعمال الأحجار التي استبدلها عن العقد والخاتم، وبعدها ركب الزفير محلها، وبعد الانتهاء من عمله غادر منزل رجل الأعمال" وفق ما افاد خلال الاعترافات

ومع ملاحظة المشتكي للأحجار في الخاتم والعقد تبين له أنها ليست الحجارة الاصلية الأمر الذي دفعه لإبلاغ البحث الجنائي، الذي بدوره تمكّن من ضبط الحجر الأزرق الخاص بالخاتم بخزانة منزل المشتكى عليه علما ان المتهم رفض فتح الخزائن فاستعان البحث الجنائي بخبير لفتحها