الحبس لرئيس غواتيمالا الأسبق 16 عاماً

حكم القضاء في غواتيمالا بالحبس 16 عاماً لرئيس البلاد الأسبق، أوتو بيريز الذي أُجبر على الاستقالة في 2015 .

وأدانت محكمة رئيس غواتيمالا الأسبق أوتو بيريز عقب أدانته بقيادة شبكة فساد ضخمة داخل مديرية الجمارك خلال تولّيه السلطة بين 2012 و2015 ، وأرفقت كذلك غرامة قدرها مليون دولار بالإضافة لبمنع الرئيس الأسبق من الحصول على إطلاق سراح مشروط.

وأوتو بيريز، رئيس غواتيمالا الأسبق يبلغ من العمر 72 عاماً وهو جنرال متقاعد انتُخب رئيساً في 2012 لكنّه استقال في 3 أيلول/سبتمبر 2015 وتمّ توقيفه في اليوم نفسه بضغط من احتجاجات شعبية حاشدة أعقبت فضيحة فساد كشفت عنها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا بالتعاون مع النيابة العامة لمناهضة الإفلات من العقاب.