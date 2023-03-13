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الحبس 10 سنوات لكويتي كسر جمجمة طبيب مصري

تاريخ النشر: 13 آذار / مارس 2023 - 06:15
أبراج الكويت
أبراج الكويت

البوابه - قضت محكمة الجنايات الكويتية بالسجن 10 سنوات على مواطن كويتي اعتدى بوحشية على طبيب مصري في مركز الكويت للصحة النفسية حيث ألحق أذى بالغا في الطبيب من خلال كسر جمجمته قبل عام.

وتعود الحادثة إلى شهر مارس في العام 2022، حيث قام كويتي متعاطيا للمخدرات بالاعتداء على طبيب مصري، بأداة حديدية وكسر جمجمته 

وأشارت قالت صحيفة الراي في الكويت إلى أن المعتدي غافل رجال الشرطة عند إحضاره لمركز الصحة النفسية وانهال بالضرب على الطبيب حيث قام بضربه بأداة على رأسه ما أدى لإصابته البليغة في الجمجمة.


 

كلمات دالة:الكويتطبيب مصريجمجمهكويتيأبراج الكويتالصحة النفسية

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