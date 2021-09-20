الحبس 7 سنوات لسعودي أطلق النار على عامل وافد

قضت محكمة في الممكلة العربية السعودية بالسجن 7 سنوات ودفع غرامة مالية كبيرة على مواطن أطلق النار على قدم عامل وافد في إحدى محطات الوقود بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض.

وكانت الجهات الأمنية بالمحافظة قد ألقت القبض على المواطن، وهو في العقد الثالث من العمر، بسبب اعتدائه على العامل، ما نتج عنه إصابة العامل، وفق بيان سابق لوكالة الأنباء السعودية (واس) حول الواقعة التي حدثت قبل نحو 10 أيام.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، الأحد، عن مصدر مسؤول بالنيابة العامة قوله: "بعد أن قامت النيابة العامة بالتحقيقات مع جان، ا، فقد انتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكاب الجاني الفعل المحرم شرعا، والمجرم نظاما، وتم إقامة الدعوى العامة أمام المحكمة المختصة، وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات بحقه".

وصدر الحكم من المحكمة المختصة بإدانته بما نُسب إليه، والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة "ستطالب بأشد العقوبات لكل مَن تسوّل له نفسه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم، وستقدمهم بكل حزم للقضاء لينالوا الجزاء الرادع".

وشدد المصدر على أن "استخدام الأسلحة من غير المصرح لهم، وفي غير الأماكن المخصصة لها، أو إشهارها، أو التهديد بها، يُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".