الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام عيد الأضحى

شرع حجاج بيت الله الحرم بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية منذ فجر اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى الماثل في رمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة).

واتجه الحجاج منذ ساعات الصباح اليوم الأولى إلى منشأة الجمرات في مشعر منى من أجل رمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.

فيديو | "مشاهد إنسانية تتكرر في كل عام أبطالها رجال الأمن"



رجل أمن يساعد طفلة صغيرة على رمي جمرة العقبة



عبر مراسل #الإخبارية خالد الربعي pic.twitter.com/PDvhwZeQD2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 28, 2023



ويقوم كل حاج مسلم برمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصوات تقارب في حجمها حبة الحمص، كناية عن رمي الشيطان



وقامت قناة الإخبارية السعودية بنشر مقاطع مصورة للحجاج وهم يقومون يرمون الجمرات وسط انسيابية في التنقل وحركة مرورية سهله للمشاه حيث لم تشهد تزاحما أو تدافعا في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات.



وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر "ذبح الهدي" ثم حلق رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.