الحجاج ينفرون من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة

ودع حجاج بيت الله الحرام مشعر عرفات الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر في مزدلفة، والذي تهيأ لاستقبالهم بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وذلك بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة.

و "مزدلفة" هي ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج حيث يؤدون فيها مناسك الحج، وتقع بين مشعري منى وعرفات، ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات، ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، ويجمعون فيها الحصى لرمي الجمرات في منى، ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالي يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.

وأعلن وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الحجاج بلغ مليونا و845 ألفا و45 شخصا، من أكثر من 150 دولة.

"عدد حجاج هذا العام تجاوز 1,8 مليون حاج"..وزير الحج السعودي: نحو 40 قطاعا حكوميا تعمل لتقديم الخدمات للحجاج

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#العربية_في_الحج pic.twitter.com/zFUKEt9QUm — العربية (@AlArabiya) June 27, 2023

تعرف على مسجد مشعر مزدلفة