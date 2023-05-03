الحج 2023.. الغرامة والإبعاد ومنع دخول السعودية 10 سنوات للمخالفين

البوابة - وضعت المملكة العربية السعودية، ضوابط لرحلات الحج إلى الأراضي المقدسة، لموسم 1444هـ/2023م، مؤكدة أن من يخالفها يعرض نفسه للغرامة والإبعاد والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

كما أعلنت السعودية، أولى تلك الضوابط، ألا وهي موعد دخول الرحلات لأداء فريضة الحج، اعتباراً من تاريخ 1444/11/1 هجرية، على أن يكون موعد الخروج حتى نهاية يوم 4 ذي الحجة الموافق 22 يونيو 2023، من الساعة (23:59) بالتوقيت العالمي، وفقا لهيئة الطيران المدني السعودي.

وتبدأ مرحلة مغادرة رحلات الحج اعتبارا من تاريخ 1444/12/14 هجرية من الساعة الخامسة بالتوقيت العالمي، وعلى اعتبار أن شهر ذي القعدة 30 يوما وتنتهي فترة مغادرة الحجاج بتاريخ 2 أغسطس 2023.

وتحت شعار (حج بلا مخالف)، بينت السلطات السعودية، أن أداء فريضة الحج، لن يكون إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك للقادمين من خارج المملكة، بينما المقيمين داخل الأراضي السعودية، فإنه سيسمح لهم بأداء فريضة الحج وفقا للشروط والأنظمة المصرح بها.

ويعاقب من يؤدي فريضة الحج، من حملة تأشيرات الزيارة بأنواعها، دون تصريح، بالغرامة والترحيل، وكذلك المنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

وتأشيرات الزيارة الغير مصرح لأصحابها بتأدية فريضة الحج: (عائلية - تجارية - عمل - شخصية - إلكترونية - سياحية - حكومية - مرور- تأشيرة خدمة الحجاج - تأشيرة العمرة)

يشار إلى انه وفقا للحسابات الفلكية، فإن وقفة عرفات ستكون فلكيًا يوم الثلاثاء 27 يونيو المقبل 2023، فيما يكون عيد الأضحى يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر ذو الحجة في الأسبوع الأخير من ذو القعدة لتأكيد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2023.