رئيس البعثة الأممية بالحديدة يستقيل من منصبه

الجنرال "كاميرت" رئيس البعثة الأممية المستقيل سيقوم بمهامه حتى تعيين بديل عنه

قال مسؤول يمني إن رئيس فريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة (غربي البلاد)، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، استقال من منصبه.



ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، عن السفير اليمني لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، قوله‏ إن رئيس بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، باتريك كاميرت، اعتذر عن استكمال مهمته.

واتهم السفير السعدي مليشيات الحوثي بعرقلة اتفاق الحديدة. مشيرا إلى أنها تتجاهل قرارات مجلس الأمن، وغير ملتزمة بالاتفاقات مع الحكومة اليمنية.

ودعا سفير اليمني في الأمم المتحدة مجلس الأمن لإنقاذ اتفاق الحديدة، وتحديد المسؤول عن عرقلته.

كما ذكر أن الجنرال "كاميرت"، رئيس البعثة الأممية المستقيل، سيقوم بمهامه حتى تعيين بديل عنه.



وتم تعيين الجنرال "باتريك" رئيسا للجنة التنسيق لإعادة الانتشار ووقف إطلاق النار في الحديدة، أواخر كانون أول/ ديسمبر الماضي، حيث أمضى شهرا كاملا في مهمته دون أن يحرز أي تقدم لتنفيذ اتفاق الحديدة المنبثق عن مشاورات السويد.

من جهتها، أفادت قناة "العربية" السعودية بأنه تم اختيار الجنرال الدنماركي، مايكل إنكر لوليسغارد، لخلافة الجنرال الهولندي كاميرت، في مهمة رئاسة فريق المراقبة الأممية في اليمن.

ونقلت عن مراسلها في نيويورك، طلال الحاج، أن الاختيار وقع على الجنرال الدنماركي، ليخلف "باتريك"، الذي له خبرة في الشرق الأوسط، حيث عمل في العراق عام 2006، ثم عمل في سراييفو والبوسنة ومالي، ومثّل بلاده لدى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد غادر صنعاء الأربعاء رفقة رئيس لجنة المراقبة بالحديدة باتريك كاميرت.

وجاءت استقالة قائد فريق المراقبين الدوليين بعد أيام من هجوم شنته قيادات بارزة في جماعة الحوثي، بينها المتحدث باسمها ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، الذي حمّله مسؤولية عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وفي 17 من الشهر الجاري، تعرض موكب بعثة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بالحديدة لإطلاق نار من قبل الحوثيين، عند عودته من لقاء اللجنة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا في المدينة، الواقعة على البحر الأحمر.